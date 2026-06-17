İnce'den Uçum'a 'erken seçim tarihi' tepkisi: TBMM'ye istikamet çizmesi kabul edilemez
Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Danışmanı Mehmet Uçum'un erken seçim tarihi telaffuz etmesine tepki göstererek, "Bir kişinin TBMM'ye istikamet çizmesi ve seçim tarihi dikte etmesi kabul edilemez." dedi.
Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Anayasa'da seçimlerin nasıl ve hangi anayasal kurumlar tarafından erkene alınacağı net bir şekilde yazmaktadır. Cumhurbaşkanı Danışmanı sıfatı taşıyan bir kişinin seçim tarihi telaffuz etmesi, üstelik bunu yaparken TBMM'ye istikamet çizmesi kabul edilemez. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dedikleri sistem tam da böyle garabet bir sistemdir. Bu sistem; kendisini milletin temsilcilerinin üzerinde gören, onlara seçim tarihi dikte eden 'danışmanlar' çıkarır." ifadelerini kullandı.