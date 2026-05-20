İnce'den Ümit Özdağ'a yanıt: Hala boş boş konuşuyor!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Babala TV’ye konuk oldu. Özdağ, bir gencin kendisine, "CHP, Muharrem İnce'yi aday gösterirse destekler misiniz" sorusuna “Senin İnce'ye güvendiğin kadar o kendine güvenmedi” şeklinde yanıt verdi. Gazeteci Sevinç, Özdağ'ın eleştirisini İnce'ye sordu.

İnce, Özdağ'ın dönemin genel başkanı Kılıçdaroğlu ile ittifak için yaptığı, "İçişleri Bakanlığı ve MİT Başkanlığı" pazarlığını açıklamasına atıfta bulundu. İnce, "Gitti o gizli protokolü açıkladı. Siyasi etikten, mertlikten, nezaketten uzak bir adam. Ciddiye almaya gerek yok' dedi" ifadelerini kullandı.

Sevinç'in sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"Ümit Özdağ’ın Babala TV’de Muharrem İnce ile ilgili soruya, 'Senin İnce'ye güvendiğin kadar o kendine güvenmedi' sözlerini Muharrem İnce’ye sordum. İnce çok öfkelenmiş, Özdağ için 'Çıkardığı Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan’ı desteklemiş, insan içine çıkacak yüzü yok, hala boş boş konuşuyor' diye tepki gösterdi. İnce, Özdağ’ın Kılıçdaroğlu ile yaptığı gizli protokolü açıklamasını da 'Gitti o gizli protokolü açıkladı. Siyasi etikten, mertlikten, nezaketten uzak bir adam. Ciddiye almaya gerek yok' dedi."