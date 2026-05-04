İnceleme başlatılmıştı: Bosch’un Anneler Günü reklamı yayından kaldırıldı

‘Tam bi anne hikayesi’ başlığıyla yayınlanan, anneliği evcil hayvan sahipliği üzerinden ele alan reklam, annelik ve aile kavramına ilişkin göndermeleri nedeniyle sosyal medyada gündem oldu.

Tepki çeken reklamda, bir Bosch mağazası içinde iki kadın, annelik üzerine yaptıkları sohbette çocuk olarak köpeklerinden bahsettiği anlaşılıyor.

Sosyal medyada büyük tepki gören reklamın aile yapısını ve çocuk kavramını değersizleştirdiğini belirten bir çok paylaşım yapıldı.

Bakan Göktaş’tan ‘Annelik’ vurgusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş da konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında, Bosch'un Anneler Günü için hazırladığı reklam filmine tepki gösterdi. "Annelik, reklam diline indirgenerek değersizleştirilecek bir kavram değildir." ifadesini kullanan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bir çocuğun hayatına sevgiyle dokunan, onu büyüten, koruyan ve geleceğe hazırlayan her kadın-biyolojik ya da koruyucu-gerçek bir annedir. Bu bağ, sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal sürekliliğin temelidir. Sevginin her biçimi elbette kıymetlidir. Ancak annelik gibi derin ve kurucu bir değerin, iletişim stratejileri uğruna esnetilmesini ve sıradanlaştırılmasını kabul etmiyoruz. Annelik, bir iletişim kurgusu değil, bir neslin ve bir geleceğin taşıyıcısıdır. Bu değerin, hak ettiği hassasiyetle ele alınması bir tercih değil, bir sorumluluktur."

RTÜK inceleme başlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, Bosch'un reklam filme ile ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

RTÜK Başkanı Daniş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anne sevgisi; insan hayatındaki en derin, en kurucu ve en vazgeçilmez bağdır. Kainattaki tüm canlılara duyulan sevgi elbette kıymetlidir. Hayvanlara merhamet, bizim kültürümüzün de inancımızın da önemli bir parçasıdır. Buna itirazımız yok. Ancak anne-evlat bağı gibi derin, kurucu ve toplumsal devamlılığın temelini oluşturan bir değerin ticari kaygılarla esnetilmesi, sembolleştirilmesi ve sıradanlaştırılması kabul edilemez. Annelik; bir metafor, bir reklam dili ya da bir iletişim kurgusu değildir" dedi.

Reklam filmi hakkında RTÜK tarafından inceleme başlatıldığını açıklayan Daniş, şunları kaydetti:

"Annelik; bir nesli büyüten, koruyan ve geleceğe hazırlayan en güçlü bağdır. Anayasamızın 41. maddesinde aile yapısının temel unsurları bellidir: Anne, baba ve çocuk. Ailenin kurucu unsurları dışındaki her türlü konumlandırma, hayatın olağan akışına aykırı bir anlatıdır. Bu yaklaşım ne hayvan sevgisini doğru temsil eder ne de annelik kavramına hak ettiği değeri verir. Bizler hem tüm canlılara duyulan sevgiyi savunuruz hem de annelik gibi yüce bir değerin değersizleştirilmesine karşı dururuz. Çünkü annelik reklamla tanımlanmaz, hayatla anlam bulur. Cumhurbaşkanımızın ‘Nüfus ve Aile On Yılı' ilanıyla ortaya koyduğu vizyon da bize anneliğin bireysel değil, toplumsal bir emanet olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak aile kavramı üzerinden ekranlarda bir değer erozyonuna hiçbir suretle izin vermeyeceğimizi önemle hatırlatıyor, ilgili reklam filmi hakkında Üst Kurulumuzca inceleme başlatıldığını kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."