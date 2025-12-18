İnceleme başlatılmıştı: RTÜK, 'Jasmine' dizisi için kararını açıkladı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), son günlerde tartışma konusu olan ve inceleme başlatılan 'Jasmine' dizisi için kararını açıkladı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Üst Kurul toplantısında, HBO Max platformunda yayınlanan “Jasmine” adlı dizi hakkında yaptırım kararı alındı.
En üst sınırdan para cezası
RTÜK, söz konusu dizinin “toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı” olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Bu gerekçeyle diziye en üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
Katalogdan çıkarıldı
Kurul, para cezasının yanı sıra “Jasmine” dizisinin HBO Max platformunun kataloğundan çıkarılmasına da hükmetti. Kararla birlikte dizinin Türkiye’deki erişimi sonlandırıldı.