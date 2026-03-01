İncirlik Üssü'nden canlı yayına soruşturma: ANKA Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener gözaltına alındı

İncirlik Hava Üssü'nün görüntülenmesi ve buradan canlı yayın yapılmasına ilişkin resen soruşturma başlatan Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener hakkında gözaltı kararı verdi.

Aynı soruşturma kapsamında Adana merkezli Koza TV Genel Müdürü Mehlika Bilen, kurumun iki muhabiri ve Adana Büyükşehir Belediyesi çalışanı bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ajans, ABD ve İsrail'in İran'a saldırı başlatması sonrası, Amerikan askerlerinin de bulunduğu üssün önünden yaptığı canlı yayını "İncirlik Hava Üssü'nde operasyon hareketliliği" başlığı ile servis etmişti.

Gazetecilik örgütlerinden tepki

Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın (TGS), Kenan Şener'in gözaltına alınmasına ilişkin açıklamasında, "Coğrafyamızda patlak veren bir savaşla yakından ilgili bir konuda işini yapan gazetecilerin gözaltına alınması kabul edilemez. Meslektaşlarımızın yanındayız. Gazeteciler derhal serbest bırakılsın" denildi.

ABD ve İsrail’in #İran’a saldırı başlattığı sıralarda, gazetecilik gereği “İncirlik Hava Üssü’nde operasyon hareketliliği” başlığıyla yapılan canlı yayın sonrası Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.



Anka Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener,… pic.twitter.com/XXCwmCQ3Oa — Gazeteciler Sendikası (@TGS_org_tr) March 1, 2026

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) de, Şener ile ilgili gözaltı kararını şu sözlerle eleştirdi:

"ANKA Haber Ajansı'nın özür dileyerek kamuoyunu bilgilendirdiği yayına ilişkin bir linç kampanyası yürütülmesini kabul etmiyoruz. Gazetecilik refleksi ile yapıldığı açık olan yayına dair yürütülen soruşturmada önce Koza TV muhabiri Sergen Ölçer, Koza TV Genel Müdürü Mehlika Bilen'in ve ardından Kenan Şener'in de gözaltına alınmasıyla, gazetecilere dönük bir gözdağı verilmektedir."

Meslektaşımız, üyemiz ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener, gözaltına alındı.



ANKA Haber Ajansı'nın özür dileyerek kamuoyunu bilgilendirdiği yayına ilişkin bir linç kampanyası yürütülmesini kabul etmiyoruz.



Gazetecilik refleksi ile yapıldığı açık olan yayına… — ÇGD (@cgdgenelmerkez) February 28, 2026

Avukat Ersöz: Gazeteci Alican Uludağ, şimdi ise Kenan Şener...

ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener hakkında gözaltı kararı verilmesini değerlendiren Avukat Hüseyin Ersöz, "Gazeteci Alican Uludağ, şimdi ise Kenan Şener'de olduğu üzere… Yaşadıkları şehirlerde gözaltına alınarak, soruşturmayı yürüten savcılığın bulunduğu şehre götürülme usulü, onlarca sene öncesine has bir uygulamadır. Günümüzde SEGBİS, usul ekonomisine yönelik teknolojik bir uygulamayken ifade işlemleri için yüzlerce kilometre yol katedilmesi, yasak sorgu usulleri (yorma), yanında kötü muamele yasağını dahi akıllara getirebilir" dedi.

ANKA özür metni yayınlamıştı

İncirlik Üssü'nden yapılan yayın ile ilgili soruşturma başlatılmasının ardından ANKA, dün bir özür metni yayınlamıştı. Mesajda şu ifadeler yer almıştı:

"ANKA Haber Ajansı olarak, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarının başlamasının ardından habercilik refleksiyle halkın bilgilendirilmesi amacıyla yaptığımız İncirlik bölgesindeki canlı yayının başlığının yanlış anlaşılmalara neden olduğunu üzülerek farkettik.

Bölgede haber değeri taşıyan herhangi bir gelişme olmadığı için canlı yayın, ilgili tepkilerden çok daha önce sonlandırılmış, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin dezenformasyon uyarıları ve kurumumuza yönelik eleştiriler dikkate alınarak söz konusu yayının kaydı da kaldırılmıştır.

Habercilik göreviyle yaptığımız sosyal medya paylaşımlarının ve canlı yayınların yanlış anlaşılmalara neden olmasından dolayı ilgililerinden ve kamuoyundan özür dileriz."