İNDER: Riskli binaların dönüşümü rant aracı olarak görülmemeli

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, deprem haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, ülke genelinde yaklaşık 6,7 milyon riskli konutun biran önce dönüştürülmesi gerektiğini, dönüşüm ise bir rant aracı olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı.

Dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunan Türkiye’de vatandaşların depreme karşı hazırlıklı olmasını sağlamanın, depremden korunma yollarını anlatmanın ve topluma afet hazırlık bilinci yaygınlaştırmanın bir zorunluluk haline geldiğini belirten Durbakayım, “Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler ile beklenen İstanbul depremi gerçeğinin, hepimizin şapkasını önüne alıp bir kez daha ve hızlı bir şekilde karar vermemizi sağlayacağını umuyorum.” ifadesini kullandı.

17 Ağustos 1999 depreminden sonra Türkiye’de riskli bina stokunun azalması yönünde birçok adımın atıldığına işaret eden Durbakayım, şunları kaydetti: “İlgili devlet kurumları riskli binaların yenilenmesi için reform çalışmalarından hız kesmedi. Ancak aradan geçen 24 yıl sonunda yüzde 100 başarıya ulaşamadığımız Kahramanmaraş depremiyle birlikte çok açık bir şekilde ortaya çıktı. Bu konuda atılan her adımda, çıkarılan her kanun ve yönetmeliğin uygulanmasında çeşitli engellerle karşılaşıldı. Deprem riskini ve çarpık yapılaşmayı ortadan kaldırmak için hazırlanan yönetmelik ve yasalar, maalesef hem bireylerin hem de firmaların kişisel çıkarları nedeniyle istenildiği şekilde ve ölçüde kullanılamadı.

“Yapılacaklar belli ama uygulanamıyor”

Başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde yaklaşık 6,7 milyon riskli konutun ivedilikle dönüştürülmesi için hep birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyleyen Durbakayım, “Milyonlarca riskli binanın dönüşümü için herkesin fedakarlık yapması gerektiğini bir kez daha vurguluyorum. Riskli binaların dönüştürülmesinin bir rant aracı olarak görülmemesi gerektiğini tekrar tekrar ısrarla söylüyorum. Artık müteahhitlerin fazla metrekare hesabı yapmasından, arsa sahiplerinin ekstra avantaj sağlama ısrarcılığından vazgeçmesinin ne kadar elzem olduğu ortadadır. Bakanlık ve yerel yönetimler, müteahhitler ile arsa sahiplerini orta noktada buluşturacak yasalar ile donatılmalı. Konut sahipleri değişen ekonomik koşullara göre hazırlanacak sözleşmelerde can güvenliğini ön plana alacak şekilde fedakarlık yapmalıdır.” şeklinde konuştu.

Bu konuda tüm ilgili resmi ve özel kurum ve kuruluşlara kanun ve yönetmeliklerde belirtildiği üzere görevlerin düştüğünü belirten Durbakayım, ancak tüketicinin de bu konuda artık daha bilinçli davranması gerektiğini söyledi.

“En ağır cezalar gündeme gelmeli”

Müteahhitlik etik kuralları ve kanun suiistimallerinin Kahramanmaraş depremlerinde bir kez daha binlerce cana ve milli servete mal olduğunun bir kez daha görüldüğüne dikkat çeken Durbakayım, devamında şunları söyledi: “Kuralına uygun bina yapmayan ve buna izin veren yetkili mercilerin vicdani muhasebe yapmadığını anladık. Vicdani muhasebe yapılmamasından öte, kendi yaptıkları binalara çürük raporu alarak tekrar kentsel dönüşüm projelerinde yer alarak büyük suç işleyenlere tanık olduk. Bu gerçekler ışığında, yıllardır sektörü baltalayan deneyimsiz, yetersiz kişi ve firmaların verdiği tahribatın bir an önce giderilmesi ve tekrarlanmaması sağlanmalıdır. Yaptığı binalar depremde hasar gören, mevcut yönetmeliklere göre proje yapmayan müteahhitler, projeden sorumlu mühendis, mimar, yapı kontrol mühendisi, projeye iskan verenler zaman aşımı olmaksızın adalet karşısında hesap vermeli ve sektörden dışlanmalıdır. Elbette müteahhitlerin daha ucuza bina yapma hırsı nedeniyle ağır sorumlulukları vardır ama geriye dönüp bu binaların yapılmasına izin veren herkesten de hesap sorulmalı. Eğer bu binalar, beton kalitesi ile kullanılan demirin cinsi, çapı, miktarı ve dizaynının projeye uygun olmaması nedeniyle yıkılmışsa; müteahhit, denetleyenler, iskan izni verenlerden de hesap sorulmalıdır.”

“Güvenli ve çağdaş konut bir haktır”

İvedilikle yapılması gereken işlerden birinin evsiz kalan vatandaşların güvenli ve çağdaş konutlara erişimlerinin sağlanması olduğunu kaydeden Durbakayım, “Konutları depremde yerle bir olan veya hasar gören vatandaşların zararları telafi edilmelidir. Riskli binalarda yaşayan vatandaşlarımızın da güvenli konutlarda yaşayabilmeleri için alınan tedbirlerin yanı sıra kiralama seçenekleri ortaya konulmalıdır.” diye konuştu.

Nazmi Durbakayım, bu kapsamda yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı:

*Hazine arazileri veya rezerv alanlarda mülkiyeti kamuda kalmak üzere üst kullanım hakkı olarak yer/arsa tahsis edilmeli,

*Riskli binaların yerinde yenilenmesi için sadece kamu ve hak sahiplerinin imkanlarının kullanılması yerine katma değer yaratılmasına olanak sağlanmalı,

*Kamu ve özel bankaların uzun vade ve düşük faiz ile destekleyeceği kampanyalar ile konuta erişim kolaylaştırılmalıdır.