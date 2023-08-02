İnegöl'deki yangında hasar gören işletmelere "Acil Destek Paketi" açıklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde orman ürünleri fabrikasında başlayan ve aynı kompleks içerisinde bulunan diğer fabrikalara da sıçrayan yangında hasar gören işletmeler için KOSGEB Acil Destek Kredisi devreye alınıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, KOSGEB, yangında hasar gören tesislerin, ihtiyaçlarını karşılayarak faaliyetlerine hızla dönmesi amacıyla Acil Destek Paketi'ni devreye almak için çalışmalara başladı.

Yangının hasar verdiği tesislerin, ihtiyaçlarına yönelik kullanacakları kredilerin kar payı ve faizinin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak. Böylelikle işletmeler ilk 12 ayı ödemesiz olmak üzere toplamda 36 ay taksitli, sıfır faizli kredi kullanabilecek. Kredi başvuru sürecinde teminat sıkıntısı yaşayan işletmelere, Kredi Garanti Fonu teminat sağlayacak.

Acil Destek Kredisi daha önce de deprem ve sel bölgelerinde devreye alınmıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Daha önce deprem ve sel felaketlerinde uyguladığımız KOSGEB Acil Destek Kredisi'ni, İnegöl'de yaşanan yangından etkilenen işletmelerimiz için de devreye alacağız. Sanayicilerimize ve çalışanlarımıza geçmiş olsun. Allah ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.