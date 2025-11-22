İnfaz düzenlemesi 11 yargı paketi! 11’inci Yargı Paketi’nde neler var? soruları araştırılıyor. Vatandaşlar düzenlemeye tabi olması beklenen yargı paketine ilişkin detayları öğrenmeye çalışıyor.

İNFAZ DÜZENLEMESİ 11 YARGI PAKETİ!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfındaki Yargı Teşkilatı Toplantısı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi, soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dijital ortamdaki suç yapılanmalarına ilişkin soruyu cevaplayan Tunç, İzmir'de 16 yaşında bir çocuğun 3 polisi şehit ettiğini, bilgisayar başında tanımadıkları kimselerden "resmen eğitim aldığını", bunun üzerine kendisini örgüt mensubu gibi gördüğünü belirtti.

Çocuğun eyleminden önce "Gideceğim, katliam yapacağım." paylaşımında bulunduğunu hatırlatan Tunç, "Burada hem bu tür suçlar hem uyuşturucu ticareti, sanal bahis, sanal kumar, yasa dışı bütün faaliyetler, yani artık bu teknoloji çağında dolandırıcılık, kripto para vesaire tüm bunlar internet ortamında yapılan eylemler. Şimdi bunlar gerçek hayatta yapılırsa zaten suç. Gerçek hayatta bunları kovalamak daha kolay ama dijital ortamda bunların izini sürmek kolay değil." diye konuştu.

11’İNCİ YARGI PAKETİ’NDE NELER VAR?

Paketin en dikkat çekici maddelerinden biri, dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık suçları başta olmak üzere bazı ekonomik suçlarda hapis cezalarının alt ve üst sınırlarını yeniden düzenleyerek caydırıcılığı artırmaktır.

Bir diğer önemli başlık ise İnfaz Kanunu’nda yapılması beklenen değişikliklerdir. Bu kapsamda, denetimli serbestlik sürelerinin uzatılması ve mevcut infaz uygulamalarına ilişkin yeni düzenlemeler getirilmesi planlanmaktadır. Amaç, ceza infaz kurumlarındaki yoğunluğu azaltırken, hükümlülerin topluma kazandırılması süreçlerini daha etkin hale getirmektir.

Ayrıca, yargılamaların daha hızlı sonuçlanabilmesi için istinaf ve temyiz süreçlerinde düzenlemelere gidileceği belirtiliyor. Bu düzenlemelerle, hukuki sürecin uzamasına neden olan bürokratik engellerin azaltılması hedeflenmektedir. Paket, kamuoyunda uzun süredir tartışılan bazı hukuki boşlukları doldurmaya ve vatandaşların adalet beklentisine daha hızlı yanıt vermeye odaklanmıştır.