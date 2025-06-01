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İnfaz paketi düzenlemesi komisyonda kabul edildi

10. Yargı Paketi içerisinde yer alan infaz düzenlemesi TBMM Adalet Komisyonu'ndan geçti. Düzenleme şimdi Meclis Genel Kurulu'na gelecek.

Haber Merkezi
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İnfaz paketi düzenlemesi komisyonda kabul edildi
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10. Yargı Paketi içerisinde yer alan infaz düzenlemesi AK Partili milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

TBMM Adalet Komisyonunda, kamuoyunda "10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerin görüşülmesine geçildi.

Komisyonda teklifin maddeleri tamamlandı. İnfaz düzenlemesi şimdi Meclis Genel Kurulu'na gelecek.

"19 bin 800 mahkumu kapsıyor"

İnfaz düzenlemesinin hangi mahkumları kapsayacağı Meclis'te yapılan basın açıklamasıyla paylaşılmıştı. 

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlemenin 19 bin 800 mahkumu kapsadığını söyledi.

Kanun teklifinin 30 maddeden oluştuğunu anlatan Güler, "Bu kanun teklifimiz bir başlangıç, devam edeceğiz." diye konuştu.

Madde madde infaz düzenlemesi

Kanun teklifinde öne çıkan düzenlemeler şöyle:

- Hükümlü 1 yıllık denetimli serbestlikten yararlanmak için cezasının onda birini cezaevinde geçirmek zorunda.

- 2 yılın altındaki suçlarda en az 5 gün cezaevinde kalınacak.

- Mükerrer suçlarda şartlı salıverme düzenlemede yer aldı. İyi hal koşuluyla cezasının 3/4'ünü çekecekler.

- Kadın, çocuk ve 65 yaş üstü için konutta infazın süresi 3 yıl olacak.

- 70 yaş üzerindekiler 4 yıl, 75 yaş üzerindekiler 5 yıl, 80 yaş üzerindekiler cezasının 6 yılını konutta geçirebilecek.

- Hastalık ve engellilik hali yüzünden yaşamını cezaevinde tek başına idame ettiremeyenlerin infazı Adli Tıp kararıyla konutta olacak. Bu düzenlemeden terör suçluları da yararlanacak ancak ağırlaştırılmış müebbet alan darbe suçluları yararlanamayacak.

- Meskun mahale ateş etmenin cezası 5 yıla çıktı. kuru sıkı tabanca ile ateş etme de bu suçun kapsamına alında.

- Trafikte yol kesme ayrı suç oldu. Cezada üst sınır 3 yıl oldu.

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