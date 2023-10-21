İnfaz Yasası çıktı, cezaevleri boşaldı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 1 Ocak 2023 itibariyle Türkiye'de cezaevlerinde 341 bin 497 kişi bulunuyordu. 2021 yılında cezaevlerinde 272 bin kişi olduğu dikkate alındığında toplam cezaevi nüfusu bir yılda 69 bin kişi artarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştı. Geçtiğimiz temmuz ayında çıkartılan yasa düzenlemesiyle cezaevi nüfusunda keskin bir düşüş yaşadı.

Adalet Bakanlığı’nın son verilerine göre 2 Ekim 2023 itibariyle cezaevi nüfusu 80 bin 415 kişi azalarak 261 bin 82’ye geriledi. Bu kişilerin 217 bin 146’sı hükümlü, 43 bin 936’sı ise tutuklulardan oluşuyor. Kapalı cezaevlerinde 221 bin 232, açık ceza infaz kurumlarında ise 39 bin 850 kişi bulunuyor.

Adalet Bakanlığı verilerine göre 1 Ekim 2023 itibariyle Türkiye'de; 274 kapalı, 99 açık, 11 kadın kapalı, 8 kadın açık, 9 çocuk kapalı, 4 çocuk eğitimevi olmak üzere toplam 405 ceza infaz kurumu bulunuyor. Bu kurumların toplam kapasitesi 297 bin 200 kişi… Yıl başında cezaevlerinde kapasiteden 50 bin kişi fazla insan bulunurken, şu anda 36 bin kişilik daha yer bulunduğu görülüyor.