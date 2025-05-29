İnfaz yasası TBMM Başkanlığı'na sunuldu
AK Parti, kamuoyunun uzun zamandır beklediği, hasta ve yaşlı mahkumların "evde infaz" düzenlemesini de içeren 10 farklı kanunda değişiklik öngören 30 maddelik yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.
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AK Parti, kamuoyunun uzun zamandır beklediği, hasta ve yaşlı mahkumların "evde infaz" düzenlemesini de içeren 10 farklı kanunda değişiklik öngören 30 maddelik yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konuyla ilgili basın toplantısı düzenliyor.
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