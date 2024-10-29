İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçağı Diyarbakır’a acil iniş yaptı
Irak'tan Kıbrıs Adası'na dönerken teknik bir sorun yaşayan İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir Eurofighter savaş uçağı Diyarbakır’daki 8. Ana Jet Üssü’ne acil iniş gerçekleştirdi.
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İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Eurofighter tipi savaş uçağı, Irak'tan Kıbrıs Adası'na dönerken yaşanan teknik bir arıza nedeniyle Diyarbakır'daki 8. Anajet Üssü'ne acil iniş yaptı.
Teknik arıza sebebiyle iniş yaptı
Savaş uçağının teknik bir arıza sebebiyle acil iniş yaptığı bildirildi.
Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu uçağın indiğini doğruladı. Zorluoğlu, teknik arızanın giderilmesinden sonra uçağın tekrar havalanmasını beklediklerini açıkladı.
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