İngiliz lordu Türkiye’de fiyatları görünce şaşırdı: Hamburger bile lüks

Birleşik Krallık Lordlar Kamarası Üyesi Lord Rami Ranger, Antalya Havalimanı'nda yaşadığı şaşkınlığı sosyal medyadan paylaştı. Havalimanındaki yiyecek fiyatlarını değerlendiren Ranger, "Basit bir hamburger bile lüks gibi geliyor" ifadelerini kullandı. BirGün'ün haberine göre İngiliz siyasetçinin bu paylaşımı, havalimanı fiyat politikalarını yeniden gündeme taşıdı.

Paylaşımında THY'yi etiketleyen Ranger, "İngiltere'deki yaşam maliyetinden şikayet edenler Türkiye'deki Antalya Havalimanı'nı ziyaret etmeli" ifadelerini kullandı.

Antalya Havalimanı'nda fiyatların pahalılığıyla ilgili "Orada basit bir hamburger bile lüks gibi geliyor" diyen Ranger, gördüğü yiyecek afişini de paylaştı.