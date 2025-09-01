İngiliz lordu Türkiye’de fiyatları görünce şaşırdı: Hamburger bile lüks
Birleşik Krallık Lordlar Kamarası Üyesi olan Lord Rami Ranger, Antalya Havalimanı'nda satılan yiyeceklerin fiyatıyla ilgili yaşadığı şaşkınlığı sosyal medya hesabından paylaşarak "Basit bir hamburger bile lüks gibi geliyor" dedi.
Birleşik Krallık Lordlar Kamarası Üyesi Lord Rami Ranger, Antalya Havalimanı'nda yaşadığı şaşkınlığı sosyal medyadan paylaştı. Havalimanındaki yiyecek fiyatlarını değerlendiren Ranger, "Basit bir hamburger bile lüks gibi geliyor" ifadelerini kullandı. BirGün'ün haberine göre İngiliz siyasetçinin bu paylaşımı, havalimanı fiyat politikalarını yeniden gündeme taşıdı.
"Basit bir hamburger bile lüks gibi geliyor"
Paylaşımında THY'yi etiketleyen Ranger, "İngiltere'deki yaşam maliyetinden şikayet edenler Türkiye'deki Antalya Havalimanı'nı ziyaret etmeli" ifadelerini kullandı.
Antalya Havalimanı'nda fiyatların pahalılığıyla ilgili "Orada basit bir hamburger bile lüks gibi geliyor" diyen Ranger, gördüğü yiyecek afişini de paylaştı.
Those who are complaining about the cost of living in Britain 🇬🇧 should visit Antalya airport in Turkey 🇹🇷. Even a simple burger there feels like a luxury. @TurkishAirlines pic.twitter.com/KlsDJTBDqK— Lord Rami Ranger (@LordRamiRanger) August 26, 2025