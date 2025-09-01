  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İngiliz lordu Türkiye’de fiyatları görünce şaşırdı: Hamburger bile lüks
Takip Et

İngiliz lordu Türkiye’de fiyatları görünce şaşırdı: Hamburger bile lüks

Birleşik Krallık Lordlar Kamarası Üyesi olan Lord Rami Ranger, Antalya Havalimanı'nda satılan yiyeceklerin fiyatıyla ilgili yaşadığı şaşkınlığı sosyal medya hesabından paylaşarak "Basit bir hamburger bile lüks gibi geliyor" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İngiliz lordu Türkiye’de fiyatları görünce şaşırdı: Hamburger bile lüks
Takip Et

Birleşik Krallık Lordlar Kamarası Üyesi Lord Rami Ranger, Antalya Havalimanı'nda yaşadığı şaşkınlığı sosyal medyadan paylaştı. Havalimanındaki yiyecek fiyatlarını değerlendiren Ranger, "Basit bir hamburger bile lüks gibi geliyor" ifadelerini kullandı. BirGün'ün haberine göre İngiliz siyasetçinin bu paylaşımı, havalimanı fiyat politikalarını yeniden gündeme taşıdı.

"Basit bir hamburger bile lüks gibi geliyor"

Paylaşımında THY'yi etiketleyen Ranger, "İngiltere'deki yaşam maliyetinden şikayet edenler Türkiye'deki Antalya Havalimanı'nı ziyaret etmeli" ifadelerini kullandı.

Antalya Havalimanı'nda fiyatların pahalılığıyla ilgili "Orada basit bir hamburger bile lüks gibi geliyor" diyen Ranger, gördüğü yiyecek afişini de paylaştı.

Gündem
Sabancı Üniversitesi Net Sıfır yolculuğunda rotasını çizdi
Sabancı Üniversitesi Net Sıfır yolculuğunda rotasını çizdi
Kemalizm, Türkiyelilik ve Meclis komisyonu
Kemalizm, Türkiyelilik ve Meclis komisyonu
Özel sektörün 5G farkındalığı sınırlı
Özel sektörün 5G farkındalığı sınırlı
Sındırgı'da 3 dakika ara ile 2 deprem
Sındırgı'da 3 dakika ara ile 2 deprem
Kamyonetten düşen mühimmat patladı: Aralarında polis ve jandarmanın olduğu çok sayıda yaralı
Kamyonetten düşen mühimmat patladı: Çok sayıda yaralı
Jandarmaya hakaret ettiği görüntülerle gündeme gelmişti! AK Partili Başkan istifa etti
Jandarmaya hakaret ettiği görüntülerle gündeme gelmişti! AK Partili Başkan istifa etti