İngiltere Başbakanı Starmer Türkiye'ye geliyor: Ziyarette neler konuşulacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Starmer'ı Beştepe'de resmi törenle karşılayacak, baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeği yapılacak. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre görüşmeler sonrası anlaşmaların imza töreni yapılacak ve ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da, "Yapılacak görüşmelerde, yakın müttefiklik temeline dayanan, stratejik boyuttaki Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır" açıklamasını yaptı.

Middle East Eye ise, tedariğin hızlanması için ilk etapta şu an İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından kullanılmakta olan 20 uçağın gönderilebileceğini yazdı.

UK Defence Journal ise anlaşmanın, radar ve elektronik sistemleri geliştirilmiş Tranche 4 versiyonunu kapsayacağını aktardı.

BBC Türkçe'nin derlediği habere göre bugünkü ziyaret, Temmuz 2024'te başbakanlık görevini alan Starmer'ın Türkiye'ye yapacağı ilk resmi ziyaret olacak. Starmer'a İngiltere Savunma Bakanı Healey'in de eşlik etmesi bekleniyor.

MSB'den Eurofighter açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) geçen hafta yaptığı açıklamada yeni Eurofighter uçakların tedarik sürecinin İngiltere ile olumlu bir şekilde yürüdüğünü bildirmişti.

MSB açıklamayı Katar ve Umman'dan kullanılmış Eurofighter uçakları alınacağı haberlerinin ardından yaptı.