  3. İngiltere Başbakanı Starmer yarın Türkiye'ye gelecek
İngiltere Başbakanı Starmer yarın Türkiye'ye gelecek

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine yarın Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacağını duyurdu.

Masaya yatırılacak konular

Duran'ın açıklamasına göre; yapılacak görüşmelerde, yakın müttefiklik temeline dayanan, stratejik boyuttaki Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.

