İngiltere, donanma gemilerini söküm için Türkiye'ye gönderiyor!

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ise gemi sökümünü yaralanmalar ve kullanılan zehirli maddelere bağlı meslek hastalıkları nedeniyle "en tehlikeli işlerden biri" olarak tanımlıyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı Sözcüsü, BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada donanma gemilerinin sökümünde maddi açıdan en avantajlı anlaşmayı yaparken bir yandan da "ihtiyaç fazlası ekipmanın sorumlu bir şekilde ele alındığından emin olmayı hedeflediklerini" söyledi.

Sözcü, tüm sözleşmelerinin etik davranış, modern kölelik, çocuk işçiliği ve asgari işçi yaşı ile ilgili taahhütleri güvence altına almak üzere hazırlandığını vurguladı.

İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nden Prof. Gökdeniz Neşer, söküm aşamasına gelmiş gemilerde "asbest çeşitleri, ağır metaller, ozon tabakasına zarar veren gazlar, radyoaktif maddeler, petrol ve türevlerinin atıkları gibi zararlı maddeler" bulunabileceğini belirtiyor.

İngiltere, ülke dışına geri dönüşüm için gönderilen gemilerde tehlikeli atıkların neler olduğunu miktarlarıyla birlikte belgeliyor; her bir geminin, işçi sağlığı ve güvenliği ile çevresel standartlara uyumlu olarak söküldüğüne dair ''fotoğraflı kanıtlar'' sağlanmasını talep ediyor.

Türkiye gemi sökümü için neden cazip?

İskoçya'daki Strathclyde Üniversitesi Gemi Mühendisliği bölümünden Dr. Sefer Anıl Günbeyaz, Türkiye'de iş gücü ve çevre düzenlemelerine uyum maliyetlerinin AB ve İngiltere'ye göre daha düşük olduğunu söylüyor.

Dr. Günbeyaz'a göre ihaleye çıkıldığında Türkiye'deki şirketler en yüksek miktarı ödeyebiliyor, dolayısıyla gemileri Türkiye'ye göndermek "daha cazip" oluyor.

Gemiler sökülürken başta çelik gibi ekonomik değeri olan yüksek malzemeler elde ediliyor.