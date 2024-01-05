İngiltere Ticaret Bakanı serbest ticaret anlaşması görüşmeleri öncesinde Türkiye'ye geliyor

Her iki ülke, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına rağmen varolan şartlarla devam etmesine karar verilen serbest ticaret anlaşmasının kapsamının genişletilmesini istiyor.

Badenoch yaptığı açıklamada "Mevcut serbest ticaret anlaşmamızı 21. yüzyıla uygun şekilde düzenlemeye ilişkin görüşmeler başlamadan önce Türkiye'de olmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi ve yeni anlaşmanın özellikle İngiltere'nin hizmet sektörüne fayda sağlayabileceğini kaydetti.

Badenoch, "Türkiye İngiliz şirketler için büyük fırsatlar barındırıyor. Türkiye ile yeni ticari ilişkimizin bu fırsatları ortaya çıkarmasını sağlamak üzere müzakerelere başlamak için heyecanlıyım" dedi.

İngiltere, Hindistan ile de yeni bir serbest ticaret anlaşmasına ilişkin ileri seviyede görüşmeler yürütüyor. İngiltere Ticaret Bakanlığı, 2024'te Türkiye'nin yanı sıra İsviçre, Meksika ve Güney Kore ile de hizmet odaklı ticaret anlaşmalarına yönelik görüşmelerde ilerleme kaydetmek istediğini ifade etti.

Türkiye'ye ziyaret

Badenoch, Türkiye'de 220 Airbus AIR.PA uçağı almaya hazırlanan Türk Hava Yolları'nı da ziyaret edecek. İngiliz hükümeti Airbus ve Rolls-Royce'un RR.L ülke içinde üretilen parçaları nedeniyle bahsi geçen anlaşmanın İngiltere'nin bugüne kadarki en büyük ihracat anlaşmalarından biri olduğunu belirtmişti.