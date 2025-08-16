İngiltere'nin Türkiye Ticaret Elçisi KKTC ziyareti sonrasında istifa etti

Milletvekili Khan, ziyaretinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la da bir araya gelmişti. Khan'ın KKTC'ye ziyareti Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) hükümeti tarafından kınandı.

Gelen eleştirilerin ardından Afzal Khan kişisel nedenlerle KKTC'ye ziyarette bulunduğunu açıkladı.

Eeuronews'in aktardığı habere göre Khan gazetecilere yaptığı açıklamada KKTC'ye seyahat masraflarını kendisinin karşıladığını, ailesini ziyaret ettiğini ve bir üniversiteden fahri doktora unvanı aldığını söyledi. Ziyareti sırasında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de bir araya geldi. Bu durum Güney Kıbrıs hükümetinin yanı sıra İngiltere'den de tepkilere neden oldu.

GKRY hükümeti: Kabul edilemez

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) hükümeti, Khan'ın ziyaretini "kesinlikle kınanabilir ve kabul edilemez" olarak nitelendirdi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı geçen hafta yaptığı açıklamada Khan'ın cuma günü istifasını kabul etmeden önce ziyaretinin "kişisel bir sıfatla gerçekleştirildiğini" söyledi.

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı'ndan cumartesi günü yapılan açıklamada Khan'ın istifası memnuniyetle karşılanarak, "Bu özel zamanda daha da büyük önem taşıyan önemli bir gelişme" olarak nitelendirildi.



İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a yazdığı mektupta Khan, "hükümetin bu ülke için mümkün olan en iyi ticaret anlaşmalarını sağlamak için yaptığı sıkı çalışmanın dikkatini dağıtmamak için şu anda görevden çekilmenin en iyisi olduğunu" düşündüğünü söyledi.