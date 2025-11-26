  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İnşaat alanında toprak kaydı, 70 kişi evlerinden tahliye edildi
Takip Et

İnşaat alanında toprak kaydı, 70 kişi evlerinden tahliye edildi

Bartın'ın Amasra ilçesinde, inşaat alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle, üst kısımda bulunan 24 daireli apartmandaki 70 kişi tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İnşaat alanında toprak kaydı, 70 kişi evlerinden tahliye edildi
Takip Et

Olay, gece saatlerinde, Amasra ilçesi Kaleşah Mahallesi’ndeki inşaat alanında meydana geldi. Bina inşaatı temeli için kazı yapılan alanda, toprak kayması meydana geldi.

Kayan alanın üst tarafında bulunan bir binanın zeminindeki toprak da kaydı. Sesleri duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, 24 daireli apartmandaki 70 kişiyi tahliye etti.

İnşaat alanında toprak kaydı, 70 kişi evlerinden tahliye edildi - Resim : 1

Vatandaşlar, Amasra'da bulunan otellere ve emniyet lojmanlarına yerleştirdi. İnşaat çalışması durduruldu. Binanın girişleri ve inşaat alanı şerit çekilip, kapatıldı. Bölgede inceleme sürüyor.

Gazeteci Fatih Altaylı için karar günüGazeteci Fatih Altaylı için karar günüGündem
Kiralık tatil evlerine sıkı denetim: 100 bin TL ceza uygulanacakKiralık tatil evlerine sıkı denetim: 100 bin TL ceza uygulanacakEkonomi
Akaryakıt fiyatlarına indirim sinyali: İşte 26 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarına indirim sinyali: İşte 26 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! Yurtta hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleri...Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! Yurtta hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleri...Gündem

 

Gündem
İlber Ortaylı'dan Ayasofya'daki iş makineli görüntülere tepki: 'Bu yükü kaldıramaz'
İlber Ortaylı'dan Ayasofya'daki iş makineli görüntülere tepki: 'Bu yükü kaldıramaz'
Hakkari'de 378 kilogram, Ağrı'da 773 litre uyuşturucu madde ele geçirildi
Hakkari'de 378 kilogram, Ağrı'da 773 litre uyuşturucu madde ele geçirildi
TDK'den 'yılın kelimesi' için anket
TDK'den 'yılın kelimesi' için anket
Gazeteci Fatih Altaylı için karar günü
Gazeteci Fatih Altaylı için karar günü
Kiralık tatil evlerine sıkı denetim: 100 bin TL ceza uygulanacak
Kiralık tatil evlerine sıkı denetim: 100 bin TL ceza uygulanacak
ABD'de gözaltında tutulan Türk bilim insanı Dölek, kefaletle serbest bırakıldı
ABD'de gözaltında tutulan Türk bilim insanı Dölek, kefaletle serbest bırakıldı