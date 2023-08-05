İnşaat çalışması sırasında yol çöktü

İstanbul Sarıyer'de inşaat çalışması sırasında yolun bir kısmının çökmesi nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı.

Ayazağa 105. Sokak'ta bulunan ve bir yıldan fazla süredir devam ettiği öğrenilen konut inşaatında çalışma yapıldığı sırada fore kazıklarının kırılması sonucunda inşaat alanı ve yolun bir kısmında çökme meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve Sarıyer Belediyesi zabıta ekipleri sevk edildi.

Çökmenin ardından bölgede yaşayan vatandaşlar panik halinde evlerinden dışarı çıkarken, altyapının zarar görmesi nedeniyle sokakta sular kesildi.

Zabıta ekipleri sokağı güvenlik şeridi çekerek trafiğe kapattı.

Mahalle sakinleri belediye ekiplerinin inşaatta gerekli denetlemeleri yapmadığını ve inşaattan kaçak hafriyat taşındığını öne sürdü.

Öte yandan inşaat alanı ve yoldaki çökme anı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde, inşaat demirlerinin bulunduğu alan ve koruma saclarının devrilmesinin ardından fore kazıklarının kırılarak yolla birlikte çöktüğü anlar yer alıyor.

"Deprem olduğunu sandık"

Çöken yol kenarında bulunan bir binada yaşayan Birgül Yeşilbaş, daha önce de çöken yolun toprakla doldurulduğunu, üstüne beton atılıp kapatıldığını ileri sürdü.

Bu sabah balkondan baktığında yolun komple ayrılmış olduğunu gördüğünü anlatan Yeşilbaş, "Bu sefer yol hepten göçmeye başladığında fore kazıkları deprem olur gibi bir gürültüyle aşağıya düştü. Herkes evinden fırladı. Şu an yol ayrılmaya devam ediyor. Evlerimizde duramıyoruz. Daha önce belediye başkanımız da geldi. Buranın ne kadar tehlikeli bir inşaat olabileceğini gördü. Bir de sürekli alttan su çıkıyor. O suyu buraya çekmek için bağlıyorlar. Buradan o suyu kanala veriyorlar." diye konuştu.

Bir diğer mahalle sakini Gülşen Uyanık ise yolun çökmesi esnasında deprem olduğunu sandıklarını, yataktan fırlayarak evden çıktıklarını anlattı.

Uyanık, geçen yıl da yol çöktükten sonra belediye ekiplerinin geldiğini aktararak, "Bu sefer daha kötü oldu. Biz nasıl evde duracağız, nasıl güveneceğiz? Korkuyoruz. Burayla ilgili önlem almaları lazım. Kimseye de güvenemiyoruz." dedi.