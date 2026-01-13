  1. Ekonomim
  3. İnşaat meraklıları için 'şantiye izleme alanı' yapıldı (Video)
Ordu'da inşaat çalışmalarını izlemeyi sevenler için "şantiye izleme alanı" yapıldı.

Altınordu ilçesine bağlı Yeni Mahalle'deki bir inşaatın çevresi, yüklenici firma tarafından paravanla kapatıldı.

İnşaat meraklıları için 'şantiye izleme alanı' yapıldı (Video) - Resim : 1

Paravanın bir bölümüne inşaat çalışmalarını izlemeyi sevenler de düşünülerek, "şantiye izleme alanı" yazılı televizyon görseli yerleştirildi.

İnşaat meraklıları için 'şantiye izleme alanı' yapıldı (Video) - Resim : 2

Çalışmaları merak edenler, bu alandan şantiyedeki faaliyetleri izleyebiliyor.

İnşaat meraklıları için 'şantiye izleme alanı' yapıldı (Video) - Resim : 3

Şantiyedeki çalışmaları bir süre izleyen Emrah Özkan, inşaat firmasının çalışmasının çok güzel olduğunu belirterek, "Biz de merak edip açılan pencereden içeriye baktık." dedi.

Ömer Topaloğlu ise "Vatandaşların merakını gidermek için televizyon figürü yapılmış. Meraklı vatandaşlar için güzel olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

İnşaat meraklıları için 'şantiye izleme alanı' yapıldı (Video) - Resim : 4

Ahmet Set de "İnsanlar başka yerden bakmak için uğraşacağına buradan bakar. Gayet güzel düşünülmüş." ifadesini kullandı.

İnşaat meraklıları için 'şantiye izleme alanı' yapıldı (Video) - Resim : 5