İnsan tacirlerine darbe! 94 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da gerçekleştirilen 'Kalkan-26' operasyonunda 5 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını ve tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;

"İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "İstanbul’da Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik düzenlenen 'Kalkan-26' operasyonunda 5 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı ve 5'i de tutuklandı. Bu organizatörlerle anlaştıkları tespit edilen 94 düzensiz göçmen yakalandı."