İnsan tacirlerine darbe! 94 düzensiz göçmen yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da gerçekleştirilen 'Kalkan-26' operasyonunda 5 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını ve tutuklandığını açıkladı. Operasyon kapsamında ayrıca 94 düzensiz göçmen de yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da gerçekleştirilen 'Kalkan-26' operasyonunda 5 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını ve tutuklandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;
"İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "İstanbul’da Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik düzenlenen 'Kalkan-26' operasyonunda 5 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı ve 5'i de tutuklandı. Bu organizatörlerle anlaştıkları tespit edilen 94 düzensiz göçmen yakalandı."
İstanbul’da Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik düzenlenen “KALKAN-26” operasyonunda 5️⃣ Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı️ ve 5️⃣'i de tutuklandı ❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 17, 2024
Bu organizatörlerle anlaştıkları tespit edilen 9️⃣4️⃣ düzensiz göçmen yakalandı❗
İnsan… pic.twitter.com/GPrdaxTSaz