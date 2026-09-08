İnsansı robot MEGA, Melikgazi'de göreve başladı

HİLAL SÖNMEZ

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu ise, Türkiye’deki belediyecilik faaliyetleri içinde farklı ve önemli başarılara imza attıklarını belirterek, özellikle gençlerin eğitimine ve sanayiye yönlendirilmelerine yönelik önemli projelere imza attıklarını söyledi. İnsansı robot MEGA’nın da teknolojiye yönelik önemli bir yatırım olduğunu kaydeden Palancıoğlu, “Havacılık ve Uzay Teknolojileri Lisemiz, teknoloji atölyelerimiz ve GÖKTİM Melikgazi gibi projeleri hayata geçirdik. Yakın zamanda Teknoloji Lisesi ve Dış Ticaret Lisesi de kuracağız. Böylelikle sanayiye katkı sağlayacak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Bizim Ar-Ge değeri olan, altyapısı güçlü ve teknolojiyle uyumlu bir üretim sistemine geçmemiz gerekiyor. Eğitilebilir ve Melikgazi’ye özgü hâle getirilmiş olan insansı robotumuz ise birçok alanda kullanılabilir durumda. Belediyemizde vatandaşlarımızı karşılayacak, yönlendirecek, taleplere cevap verecek hatta zabıta olarak bile görev yapabilecek. İnsanlar için riskli olan yerlerde ve durumlarda bu robotların kullanımı yaygınlaşacak. Bu tarz teknolojilerin tüketicisi olmak yerine üreticisi olmamızı sağlayacak gençlerin yetişeceği ortamları hazırlıyoruz. Bu robotları Teknoloji Lisesi gibi alanlarda üretilebilir hâle getirmeliyiz. Robotu okullarımızda tanıtacağız; gençlerimiz robota dans etme, zıplama ve top oynama gibi farklı komutlar verecekler. Bizden sonra diğer belediyeler de bu robottan temin edeceklerdir. Gelişimine hep birlikte şahitlik edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kalkınma Ajansı kökenli ve akademik anlamda da çalışmalarını sürdüren Doç. Dr. Palancıoğlu, aynı zamanda Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev alıyor. Palancıoğlu’nun belediyecilik noktasında hayata geçirdiği projelerde sanayi ile entegre bir model üzerine kurulu. İnsansı robot MEGA’nın hizmete alınması da Melikgazi Belediyesi’nin sanayi ve teknoloji odaklı belediyecilik yaklaşımının bir örneği olarak görülüyor.