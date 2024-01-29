Instagram çöktü mü, ne oldu? 29 Ocak Instagram'da sorun mu var?

Milyonlarca kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformu Instagramdan zaman zaman yaşanan sıkıntılar kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki 29 Ocak İnstagram neden açılmıyor? İnstagram'da sorun mu, neden hata veriyor? Instagram gerçekten çöktü mü? Milyonların takibinde olan haberimizin detaylarını sizlere sunuyoruz...

Ağ hatası, akış yenileyememe, uygulamadan atma gibi sorunlar günün ilk saatleri itibariyle de devam ediyor. Instagram'da anlık olarak bazı aksaklıklar yaşandığı rapor ediliyor. İnstagram'a giriş yapamama nedeniniz kendi internet ağınız gibi sorunlardan kaynaklı olmakla beraber teknik genel bir sorun da olabilir. Konuyla ilgili Instagram yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.