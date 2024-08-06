Instagram kapandı! Şirketler ile fenomenler karşı karşıya geldi

Türkiye'deki kullanıcıların Hamas lideri İsmail Heniyye'nin öldürülmesine yönelik tepkilerini paylaşmalarını kaldıran Instagram'a erişim engeli devam ediyor. Kurallara uyulana kadar Instagram kapalı kalacak. Ortak bir çözüm bulmak için Instagram yetkilileri dün bakanlıkla bir toplantı gerçekleştirdi. Ankara kulislerine göre, Instagram yetkilileri geri adım atmadığı sürece erişim engeli devam edecek.

Dünyada en çok Instagram kullanan beşinci ülke olan Türkiye’de, 57 milyon kayıtlı hesap var. Büyük bir çılgınlığa dönen sosyal medya yüzünden bazı kullanıcılar paylaşım yapamadıkları için tatil rezervasyonlarını iptal etmeye başladı. Düğün tarihlerini ileri bir tarihe alanlar bile var.

İşler tersine dönmeye başladı

Şirketler de online tarafta reklam ve tanıtımlarının yüze 90’ını instagram üzerinden yapıyor. Ancak instagramın kapanması ile işler tersine dönmeye başladı. Bazı firmaların influencer ve fenomenler ile anlaşmalarını fesh etmek istediği bazılarının ise sözleşmede revizyon talep ettikleri öğrenildi. Yayıncıların ise Instagram yerine Tiktok, X, YouTube ve Facebook kanalları ile reklama devam etme talebinden bulundukları belirtiliyor. Öte yandan yaşanan bu anlaşmazlıklar dava süreçlerine dönüşeceği belirtiliyor.

Fenomenlerden şirketlere dava tehdidi

Türkiye gazetesi'nin haberine göre, önemli bir perakende zincirinin pazarlama müdürü yaptığı açıklamada “Biz 40’a yakın fenomen/influencer ile çalışıyoruz. 3-6 veya yıllık sözleşmeler yapıyoruz. Instagramın kapanması ile iş birlikçilerimiz ile yeniden masaya oturmak istedik. Bazıları ile sözleşmeyi bitirmek bazıları ile de revizyona gitme talebinde bulunduk. Ancak karşılaştığımız tepkiler hoş olmadı. Çoğu bizleri tehdit etti. Mahkemeye taşınacak süreçler yaşıyoruz” dedi.

Avukat Semin Temizöz “Bu gibi durumlarda şirketlerin de yayıncıların da karşılıklı dava açma hakları bulunuyor. Daha önce bu gibi durumlarla karşılaştık. Ağırlıklı olarak şirket lehine kararlar çıkıyor. Ancak oluşan tazminatın veya şirketin bu süreçten ettiği maddi zararın tahsili uzun sürüyor” diye konuştu.