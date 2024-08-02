SON DAKİKA: Instagram'a erişim engeli getirildi! İşte nedeni...

31 Temmuz günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Hamas’ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin ölümü sonrası taziye mesajı yayımlamış ve Instagram'ın Haniye ile ilgili paylaşımları engellediğine dikkati çekerek, “Ayrıca, Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir” ifadelerine yer vermişti.

İletişim Başkanı Altun'un bu paylaşımının ardından BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirildi.

BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken erişim engelinin neden yapıldığına ve ne kadar süreceğinize ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Facebook'a erişimde sıkıntı yok

Türkiye'den kullanıcılar instagram'a erişemezken Meta'nın diğer sosyal medya platformu Facebook'a erişim sağlanabiliyor.

Erişim engelinin nedeni belli oldu

CNBC-e tarafından edinilen bilgiye BTK Başkanlığı, Instagram'ı erişime engellerken re'sen kapatma yetkisini kullandı.

BTK Başkanlığı Filistin ve İsmail Haniye suikastı sonrası paylaşımlara getirilen engeller nedeniyle bu kararı aldı. Re'sen kapatma kararlarında 24-48 saat arasında mahkeme kararı alınması gerekiyor. CNBC-e'ye konuşan BTK kaynakları "Mahkemeden kararın bugün alınmasının beklendiğini" ifade etti.