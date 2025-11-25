  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Instagram’da “büyü bozma” dolandırıcılarına operasyon: 7 kişi gözaltına alındı
Takip Et

Instagram’da “büyü bozma” dolandırıcılarına operasyon: 7 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Instagram üzerinden “büyü bozma” vaadiyle dini duyguları istismar eden dolandırıcılara operasyon düzenledi. 5 ilde eş zamanlı yapılan baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alındı

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Instagram’da “büyü bozma” dolandırıcılarına operasyon: 7 kişi gözaltına alındı
Takip Et

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Instagram üzerinden “büyü bozma” vaadiyle dini duyguları istismar eden dolandırıcılara yönelik soruşturma kapsamında, 5 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyonda 7 şüpheliyi gözaltına alırken, çok sayıda suç unsuru dijital materyale de el koydu.

"Dini inanç ve duyguları istismar etmek"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca; büyü bozma bahanesiyle Instagram üzerinden verdikleri ilana istinaden kendileriyle iletişime geçen mağdurları dolandıran şüpheliler hakkında "dini inanç ve duyguları istismar etmek ve bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Toplam 7 şüpheli yakalandı

Soruşturma kapsamında elde edilen tape kayıtları, MASAK raporları ve kolluk araştırmalarına göre birbirleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilen şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen gözaltına alma, arama ve el koyma kararları doğrultusunda Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla mücadele Şube Müdürlüğünce 5 farklı ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam 7 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, suç unsuru içerdiği değerlendirilen bir çok dijital meteryallere el konulduğu, soruşturmaya titizlikle devam edildiği kaydedildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'deki casusluk faaliyetleri ve hedefleri deşifre oldu: Üç gözaltıBirleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'deki casusluk faaliyetleri ve hedefleri deşifre oldu: Üç gözaltıGündem

 

Pluspay & Nearpay: Türkiye'nin ödeme ekosisteminde stratejik işbirliğiŞirket Haberleri

 

Gündem
Bursa'da kantinden tatlı yiyen sekiz öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Bursa'da kantinden tatlı yiyen sekiz öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'deki casusluk faaliyetleri ve hedefleri deşifre oldu: Üç gözaltı
İstanbul'da BAE istihbaratına casusluk yaptığı belirlenen üç şüpheli gözaltına alındı
CHP'de kurultay hazırlıkları sürüyor: Parti tüzüğü ve anahtar liste değişiyor
CHP'de kurultay hazırlıkları sürüyor: Parti tüzüğü ve anahtar liste değişiyor
Özgür Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız
Özgür Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız
Ankara merkezli Telegram operasyonu: 9'u çocuk 14 kişi gözaltına alındı
Ankara merkezli Telegram operasyonu: 9'u çocuk 14 kişi gözaltına alındı
İBB iddianamesi kabul edildi: İmamoğlu'nun 2 bin 352 yıla kadar hapsi isteniyor
İBB iddianamesi kabul edildi