Instagram’da “büyü bozma” dolandırıcılarına operasyon: 7 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Instagram üzerinden “büyü bozma” vaadiyle dini duyguları istismar eden dolandırıcılara yönelik soruşturma kapsamında, 5 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyonda 7 şüpheliyi gözaltına alırken, çok sayıda suç unsuru dijital materyale de el koydu.

"Dini inanç ve duyguları istismar etmek"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca; büyü bozma bahanesiyle Instagram üzerinden verdikleri ilana istinaden kendileriyle iletişime geçen mağdurları dolandıran şüpheliler hakkında "dini inanç ve duyguları istismar etmek ve bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Toplam 7 şüpheli yakalandı

Soruşturma kapsamında elde edilen tape kayıtları, MASAK raporları ve kolluk araştırmalarına göre birbirleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilen şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen gözaltına alma, arama ve el koyma kararları doğrultusunda Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla mücadele Şube Müdürlüğünce 5 farklı ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam 7 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, suç unsuru içerdiği değerlendirilen bir çok dijital meteryallere el konulduğu, soruşturmaya titizlikle devam edildiği kaydedildi.