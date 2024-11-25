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İnternette 200 TL'ye satılık TC kimlik, adres, telefon! CHP’li Karabat: Kişisel bilgiler satılıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kişisel bilgilerin internette satışa çıktığını dikkat çekti. Karabat “200 TL'ye tüm kimlik bilgileriniz satılık. İçişleri Bakanlığından bir açıklama bekliyoruz” dedi.

Haber Merkezi
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İnternette 200 TL'ye satılık TC kimlik, adres, telefon! CHP’li Karabat: Kişisel bilgiler satılıyor
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat sosyal medya hesabı üzerinden kişisel bilgilerin satıldığına çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Tüm bilgiler internettte 200 TL’ye satılıyor

Karabat'ın paylaşımında 200 TL karşılığında üye olunan bir site üzerinden kişisel bilgilerin satıldığını bir video ile paylaştı. Karabat’ın paylaşımında, tüm ülkenin TC. kimlik numarası, adres, eğitim, sağlık ve daha birçok gizli kalması gereken bilgiye herkesin ulaşabildiği görülüyor.

“İçişleri Bakanlığından bir açıklama bekliyoruz”

Karabat’ın İçişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı etiketleyerek yaptığı paylaşım şu şekilde:

“200 TL'ye tüm kimlik bilgileriniz satılık! Vatandaşının gizli bilgilerini koruyamayanlar normal bir ülkede istifa edip bağımsız yargıya hesap verir! Tüm bilgilerimizin satın alınabildiğini gösteren bu görüntüler karşısında İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama bekliyoruz."

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