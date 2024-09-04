İnternette satılan sahte ilaçlarda 'ölüm tehlikesi' uyarısı

ANKARA(EKONOMİ) - Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Ecz. Arman Üney, internet üzerinden satışa sunulan bütün ilaçların sahte olduğu konusunda uyarıda bulunarak, bunların halk sağlığını tehlikeye attığını bildirdi.

Üney, bunların insanları ölüme kadar götürebileceğini bildirdi.

Yazılı açıklama yapan Arman Üney, internetten satılan ilaçların hiçbirinin güvenilir olmadığını belirtti ve “Eczacılar olarak şunu çok net olarak ifade ediyoruz, internetten satılan ilaçların tamamı sahtedir. İnternetten ilaç alarak sağlığınızı riske atmayın. İlacın, yasal ve güvenilir tek adresi eczanelerdir” diye konuştu.

"Ölüme kadar gidecek sağlık riskleri yaratacaklardı"

Üney son olarak, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yaptığı son operasyonla kanser, diyabet ve böbrek hastalarının tedavilerine yönelik piyasa değeri 150 milyon TL olan, toplam 72 bin 761 adet kaçak ve sahte ilaç ele geçirildiğini bildirdi.

Arman Üney, “Bu umut tacirleri yakalanmamış olsaydı çok sayıda hastamızın sağlığını tehlikeye atacaklar, hatta ölüme kadar gidecek sağlık riskleri yaratacaklardı” dedi.

İlacın ve ilaç kategorisi içerisinde değerlendirilmesi gereken sağlık ürünlerinin; üretiminden güvenilir saklama koşullarına, dağıtımından akılcı yani doğru kullanımına kadar olan tüm süreçler eczacı gözetiminde olması gerektiğini vurgulayan Üney, “Sadece hastalarımızı değil tüm vatandaşlarımızı çok net şekilde uyarıyoruz; internette veya eczane dışı mecralarda satışı yapılan ilaçların tümü sahtedir” dedi.

Sonu ölüme kadar uzanabilecek sağlık sorunlarının önlenmesi için internet üzerinden satılan ilaç ve diğer sağlık ürünlerinden uzak durulması uyarısında bulunan Arman Üney, “İlaca ve sağlığa dair tüm ürünlerin doğru ve yasal tek adresi sadece ve sadece eczanelerdir.” İfadelerini kullandı.