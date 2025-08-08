İnternette 'sınavsız ehliyet' skandalı : 12 günde teslim, e-Devlet onaylı

Türkiye sahte diploma skandalının yankıları sürerken, şimdi de internette "sınavsız ehliyet" dolandırıcılığı gündeme geldi. Yetkililer defalarca sınavsız ehliyet almanın mümkün olmadığını vurgulasa da, sahte sürücü kursları üzerinden internet ortamında ehliyet pazarlıkları yapılmaya devam ediyor.

NTV'nin haberine göre dolandırıcılar, gerçek sürücü kurslarının isimlerini ve reklamlarını kullanarak sahte ilanlar hazırlayıp vatandaşları tuzağa düşürüyor.

12 gün içinde teslim edileceği vaadi

İlanlarda "Sınavsız, okuma yazması olmayan, bir türlü sınavları geçemeyen herkes için şartsız koşulsuz ehliyet almak isteyen mesaj atsın" denildiği görüldü. Ehliyetlerin 12 gün içinde teslim edileceği vaadinde bulunuluyor.

E-devlet onaylı olduğu söylenen sahte ehliyetler için 20 bin lirayla 80 bin lira arasında ücret talep ediliyor. Sınavsız ehliyet almak isteyenlerin yerine başkalarının sınava sokulduğu iddia edildi. Dolandırıcılar sözde sınavsız ehliyet sahibi yaptıkları kişileri de sosyal medyadan paylaşıp güven kazanmaya çalışıyor.