'İnternetten ucuz araç dolandırıcılığı' operasyonu: 4 kişi gözaltında

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, şikayet üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, internet sitelerinde bulunan 2. el satılık araç ilanları üzerinden başkalarına ait araçları düşük fiyata satabilecekleri vaadiyle araç almak isteyen şahısları dolandırdıkları belirlenen 4 şüpheliyi tespit etti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, tespit edilen 4 şahsı takibe alan ekipler, Mersin merkezli İstanbul ve Batman'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda dolandırıcılık olayında kullanıldığı belirlenen 5 cep telefonu ile 14 banka kartına el konuldu.

Zanlıların yakın zamanda 4 vatandaşı aynı yöntemle dolandırarak yüksek meblağlarda haksız kazanç elde ettikleri tespit edilirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.