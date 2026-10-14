Interpol tarafından aranan kripto dolandırıcılık faili İstanbul’da yakalandı

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İstanbul emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT’in desteğiyle uluslararası düzeyde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, yüksek miktarda kripto para dolandırıcılığı yaptığı gerekçesiyle hakkında İnterpol tarafından kırmızı bültenle arama kararı bulunan R.J.S.’nin İstanbul’da olduğu tespit edildi. Çalışmaların ardından şüphelinin Beşiktaş’ta bulunduğu adres belirlendi.

Adrese sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda R.J.S. ile eşi A.K. yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 12 cep telefonu, 8 bilgisayar kasası, 6 dizüstü bilgisayar, 20 ekran kartı, 14 SSD, 7 flash bellek ve 3 hafıza kartı ele geçirildi.

Ayrıca 3 tabanca, 4 uzun namlulu tüfek, 7 şarjör, bin 360 fişek ve 1 kama bulundu. Operasyonda 2 drone, 24 saat, 20 altın bileklik, 7 altın zincir kolye, 600 bin dolar, 2 bin 600 euro ve 50 bin lira da ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.