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Interpol tarafından aranan şüpheli İstanbul'da yakalandı

Interpol tarafından aranan İran uyruklu R.A., İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Şüphelinin İran'a iadesine yönelik işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Haber Merkezi
DHA
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Interpol tarafından aranan şüpheli İstanbul'da yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Interpol tarafından aranan İran uyruklu R.A. (28) isimli kişi 14 Haziran'da İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Şüpheli hakkında arama kaydı tespit edildi

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen tahkikatta, şüphelinin İran adli makamlarınca arandığı belirlendi.

Yapılan sorgulamada R.A. hakkında uyuşturucu madde suçunun yanı sıra kaçakçılık suçları, vize, ikamet ve çalışma izni ihlalleri ile benzeri konularda tahdit kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

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Yakalanan şüphelinin ilgili ülkeye iadesine yönelik işlemlerin sürdüğü öğrenildi.