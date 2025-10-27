Interpol ve Europol tarafından aranan zanlı Şanlıurfa'da yakalandı

  1. Ekonomim
Muş'un Bulanık ilçesinde 2 yıl önce işlediği cinayet nedeniyle Interpol ve Europol tarafından aranan zanlı, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakayı ele verdi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada kasten adam öldürme suçundan Interpol ve Europol tarafından aranan Seyfettin S. (57) isimli şahsın kaldığı adresi belirledi.

Zanlı, adliyeye sevk edildi

Adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, şahsı yakalamayı başardı. Gözaltına alınan şahsın 2 yıl önce Muş'un Bulanık ilçesinde dünürü Efendi Doğru'yu öldürdükten sonra ortadan kaybolduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

