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İnterpol’un 12 yıldır kırmızı bültenle aradığı katil zanlısı Türkiye’de yakalandı

Eşini “tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” suçlamasıyla 12 yıldır İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Nasif A. Antalya'da bir otelde sahte kimlikle yakalandı.

Haber Merkezi
İHA
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İnterpol’un 12 yıldır kırmızı bültenle aradığı katil zanlısı Türkiye’de yakalandı
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Almanya’da 2005 yılında tartıştığı eşini öldüren ve 12 yıldır İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan şahıs, Antalya’nın Konyaaltı ilçesindeki bir otelde başkasının adına kimlikle yakalandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2005 yılında Angelika Cristina Aydın’ın Almanya’da öldürülmesi olayı ile ilgili Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesince “Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” suçundan ve 12 yıldır İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Nasif A.’nın Konyaaltı ilçesinde bir otelde olduğunu tespit etti. Operasyon yapan ekipler, Nasif A.’nın A. G. adına düzenlenmiş kimlik belgesiyle yakalandı.

Şüphelinin ifadesinde yabancı uyruklu Angelika Cristina Aydın ile Türkiye’de tanışıp ardından Almanya’ya giderek evlendiğini, suç tarihinde aralarında çıkan tartışma sonucu Almanya’da öldürme olayını gerçekleştirerek kaçak yollarla Türkiye’ye döndüğünü ve memleketinden tanıdığı A.G. 2013 yılında kimlik belgesini yenilemesi üzerine şahsa ait eski kimlik belgesini alarak bugüne kadar kullandığını söyledi.

Yakalanan Nasif A. adliyeye sevk edildi.

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