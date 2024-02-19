Interpol'ün aradığı cip Tunceli’de bulundu
Almanya'da çalınan ve Interpol tarafından aranan cip Tunceli'de bir binanın kapalı otoparkında bulundu.
Interpol Europol (Avrupa Polis Teşkilatı) tarafından aranan araç Tunceli’de bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Tunceli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışında çalıntı olarak aranan cipin kente getirildiği bilgisine ulaştı.
Ekiplerin çalışmasıyla Atatürk Mahallesi'ndeki bir binanın kapalı otoparkında bulunan cipe el konuldu.
Aracın, İnterpol Europol Daire Başkanlığı tarafındanAlmanya'da uluslararası düzeyde arandığı bildirildi.