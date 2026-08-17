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Interpol'ün aradığı zanlı Kırşehir'de yakalandı

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda, Irak adli makamlarınca "terörizm" suçundan Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan F.H.A.A. yakalandı. F.H.A.A. Irak'a teslim edilecek.

Haber Merkezi
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Interpol'ün aradığı zanlı Kırşehir'de yakalandı
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Kırşehir'de Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, uluslararası seviyede arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, Irak adli makamlarınca hakkında "terörizm" suçundan işlem yürütülen ve Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edilen Irak uyruklu F.H.A.A'nın Kırşehir'de olduğu belirlendi.

Zanlı, düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakalandı.

F.H.A.A, emniyetteki işlemlerinin ardından Irak'a iade edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

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