Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı çete lideri İstanbul'da yakalandı
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan İsveç merkezli uyuşturucu çetesi lideri Alexander G., İstanbul’da yakalandı.
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Uluslararası düzeyde Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan İsveç merkezli uyuşturucu çetesi lideri Alexander G., İstanbul’da yakalandı.
Hükümlünün, kripto network web sitesi üzerinden gerçekleştirdiği nitelikli uyuşturucu madde ticaretinden dolayı 2022 yılında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.
Gündem