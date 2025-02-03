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İntihar eden Dr. İlker Gönen'in avukatına soruşturma

Yenidoğan çetesi davasında, örgütün iki numaralı ismi olarak nitelendirilen Doktor İlker Gönen'in cezaevinde intihar etmesiyle ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle Avukat Aydın Mantar hakkında "Halkı Yanıltıcı Bilgileri Alenen Yayma" suçundan soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
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İntihar eden Dr. İlker Gönen'in avukatına soruşturma
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "İlker Gönen isimli şahsın 01/02/2025 tarihinde tutuklu olarak bulunduğu Antalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda intihar etmesi olayı ile ilgili olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca ivedi ve titizlikle yürütülen soruşturma işlemlerine yönelik olarak, İstanbul Barosuna kayıtlı Av. Aydın Mantar’ın sosyal medya hesabı üzerinden ve görsel medyada yapmış olduğu açıklamalarla ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımızca Av. Aydın Mantar hakkında, 'Halkı Yanıltıcı Bilgileri Alenen Yayma' suçundan adli soruşturmaya başlanılmıştır" denildi.

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