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İntihar girişimi sonrası kapatılan Yenikapı metro istasyonu yeniden hizmete açıldı

İstanbul'daki M2 Metro hattında, bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle, aksayan metro seferlerinin normale döndüğü duyuruldu.

Haber Merkezi
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İntihar girişimi sonrası kapatılan Yenikapı metro istasyonu yeniden hizmete açıldı
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İstanbul’da M2 Yenikapı istasyonunda bir yolcu intihar girişiminde bulundu. Yolcunun intihar girişiminin ardından, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda seferler bir süre Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmıştı. Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, seferlerin normale döndüğü açıklandı.

Ne olmuştu?

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Yenikapı istasyonunda kimliği belirlenemeyen bir kişi intihar girişiminde bulundu. Hat üzerindeki Yenikapı istasyonu işletmeye kapatılmıştı.

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