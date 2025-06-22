İntihar girişimi sonrası kapatılan Yenikapı metro istasyonu yeniden hizmete açıldı
İstanbul'daki M2 Metro hattında, bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle, aksayan metro seferlerinin normale döndüğü duyuruldu.
İstanbul’da M2 Yenikapı istasyonunda bir yolcu intihar girişiminde bulundu. Yolcunun intihar girişiminin ardından, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda seferler bir süre Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmıştı. Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, seferlerin normale döndüğü açıklandı.
Ne olmuştu?
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Yenikapı istasyonunda kimliği belirlenemeyen bir kişi intihar girişiminde bulundu. Hat üzerindeki Yenikapı istasyonu işletmeye kapatılmıştı.