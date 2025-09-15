  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İntihara teşebbüs ettiği iddia edilen Ufuk Özkan'dan ilk açıklama
Takip Et

İntihara teşebbüs ettiği iddia edilen Ufuk Özkan'dan ilk açıklama

İntihar teşebbüsü nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edilen ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan açıklama geldi. Özkan, "Beni öldürmeye mi çalışıyorlar? Yazın yoğun çalıştığım için suratımda egzama çıktı, ara ara hastaneye gelip gidiyorum" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İntihara teşebbüs ettiği iddia edilen Ufuk Özkan'dan ilk açıklama
Takip Et

Geniş Aile dizisindeki Cevahir karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın, Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulunduğu ve hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti.

"İntihar girişimi nedeniyle hastaneye kaldırıldı" iddiaları gündem olurken, Ufuk Özkan'dan ilk açıklama geldi.

Gazete Magazin'den Umut Ünver'e konuşan Ufuk Özkan, yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı ve sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Ünlü oyuncu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Beni öldürmeye mi çalışıyorlar? Yazın yoğun çalıştığım için suratımda egzama çıktı, ara ara hastaneye gelip gidiyorum. Set ve yarışma programı sunuyorum, makyajdan dolayı çıktığını zannediyorum. Evimde istirahatteyim, iki günde bir kontrol yaptırıyorum."

Gürsel Tekin'e "Hepsine hakkımı haram ediyorum" sözleri soruldu: Böyle sitemler, abi-kardeş ilişkisinde olurGürsel Tekin'e "Hepsine hakkımı haram ediyorum" sözleri soruldu: Böyle sitemler, abi-kardeş ilişkisinde olurGündem
CHP 17 Eylül'de Bahçelievler'de miting yapacakCHP 17 Eylül'de Bahçelievler'de miting yapacakGündem
Gündem
Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü
Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü
İBB programında sahne alan Pınar Aydınlar'a 7 yıl 6 aya kadar hapis talebi
İBB programında sahne alan Pınar Aydınlar'a 7 yıl 6 aya kadar hapis talebi
Kartalkaya yangınında mütalaa açıklandı! İşte istenen cezalar
Kartalkaya yangınında mütalaa açıklandı! İşte istenen cezalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar'da yoğun diplomasi trafiği sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar'da yoğun diplomasi trafiği sürüyor
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için sağanak yağış uyarısı: Saat verildi
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için sağanak yağış uyarısı: Saat verildi
Gürsel Tekin'e "Hepsine hakkımı haram ediyorum" sözleri soruldu: Böyle sitemler, abi-kardeş ilişkisinde olur
Gürsel Tekin'e "Hepsine hakkımı haram ediyorum" sözleri soruldu