İPA araştırması: İstanbul İmamoğlu'na açılan soruşturmaları, Türkiye Öcalan'ın çağrısını konuşuyor

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından her ay Türkiye ve İstanbul gündemine ilişkin hazırlanan barometrenin şubat ayı sonuçları açıklandı.

İstanbul gündeminde en çok konuşulan konu yüzde 38,5 ile İBB ve TBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu'na açılan soruşturmalar oldu. Konuşulan gündemler arasında yüzde 38,4 ile ilçe belediyelerindeki görevden almalar ve yüzde 16 ile etkili kar yağışı vardı.

Şubat ayında Türkiye genelinde en çok konuşulan konular arasında yüzde 39,8 ile terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısı, yüzde 13,7 ile Ege Denizi'nde meydana gelen depremler ve yüzde 10,9 ile CHP’nin ön seçim kararı yer aldı.

İstanbulluların yüzde 63,1 ile büyük bir bölümü, ilçe belediye başkanlarının görevden alınmasını ve yüzde 68 ile İmamoğlu’nun hakkındaki diploma ve diğer soruşturmaları hukuki bulmadığını belirtti.

Katılımcıların yüzde 73,8’i hanesinde iftar sofrası kurulduğunu ifade ederken, aynı oranda kişi Ramazan ayında gıda fiyatlarının anormal şekilde arttığını düşündüğünü dile getirdi.