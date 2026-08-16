İPA araştırması: İstanbulluların yüzde 70’i yıkıcı deprem bekliyor, yarısı hiçbir önlem almadı

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İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 27. yılı kapsamında yaptığı araştırmaya göre, İstanbulluların yüzde 69,6’sı kentin yakın gelecekte yıkıcı bir deprem riski taşıdığını düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 70,8’i olası bir depremden endişe duyduğunu belirtirken, yüzde 50,9’u depreme karşı herhangi bir önlem almadığını söyledi.

İBB’ye bağlı İPA’nın İstanbul Barometresi kapsamında hazırladığı temmuz ayı “Gündem Araştırmaları” raporunda, Bilgisayar Destekli Telefon Anketi yöntemiyle 751 kişiyle görüşüldü.

Araştırmaya göre deprem endişesi en yüksek 18-35 yaş grubunda görüldü.

Kadınların yüzde 78’i, erkeklerin ise yüzde 63,5’i deprem konusunda endişeli olduğunu belirtti.

İstanbul’da yaşanabilecek afetler arasında en fazla endişe duyulan risk de yüzde 91,5 ile deprem oldu. Depremi orman yangını, yangın, sel ve su baskını izledi.

Yarısından fazlası önlem almadı

Araştırmada katılımcılara olası bir deprem için hangi önlemleri aldıkları da soruldu. Yüzde 50,9’u herhangi bir önlem almadığını söylerken, en yaygın önlem yüzde 28,5 ile deprem çantası hazırlamak oldu.

Katılımcıların yüzde 18,4’ü evinin dayanıklılığını kontrol ettirdiğini, yüzde 10,1’i evdeki ağır eşyaları sabitlediğini, yüzde 10’u ise yakınındaki deprem toplanma alanlarının yerini öğrendiğini belirtti.

Zorunlu Deprem Sigortası veya özel konut sigortası yaptıranların oranı yüzde 9,1, yakınlarıyla acil durum iletişim planı hazırlayanların oranı yüzde 7,9, bina içindeki tahliye yollarını belirleyenlerin oranı ise yüzde 6 olarak ölçüldü.