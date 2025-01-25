  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İPA Başkanı Gökce: Bizi kazalar öldürmüyor
Takip Et

İPA Başkanı Gökce: Bizi kazalar öldürmüyor

İPA Başkanı Dr. Buğra Gökce, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, Türkiye’de 2013 yılından bu yana yaşanan iş kazalarını değerlendirdi. Gökce, Türkiye'de ölümlerin ihmal, denetimsizlik ve hukuksuzluk nedeniyle olduğunu belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İPA Başkanı Gökce: Bizi kazalar öldürmüyor
Takip Et

İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Dr. Buğra Gökce, X platformunda yaptığı paylaşımda, “Bizi kazalar öldürmüyor: İhmal, denetimsizlik ve hukuksuzluk öldürüyor!” dedi.

Gökce, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), Avrupa İstatistik Ofisi (EuroStat) verilerinden derlenen paylaşımında, 2013-2024 yılları arasında Türkiye’de 22 bin 755 kişinin iş kazaları nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

İşte Gökce’nin paylaşımındaki acı veren veriler:

“Bizi kazalar öldürmüyor: İhmal, denetimsizlik ve hukuksuzluk öldürüyor!

İSİG verilerine göre sadece 2024 yılında 1.897 işçi iş kazalarında hayatını kaybetti. 2013- 2024 yılları arasında 22 bin 755 vatandaşımız iş kazaları nedeniyle iş cinayetine uğradı.

EUROStat verilerine göre 2021 yılında 450 milyon nüfuslu AB'de 2.17 milyon kazada sadece 3,347 kişi hayatını kaybetti. Tüm AB’de Nüfus/Kaza oranı 1000 de 4,4 iken Türkiye'de Nüfus/Kaza oranı 1000 de 6,1.

Yine Eurosat (2022) ve ISIG verilerine göre en fazla işçi ölümlerinin yaşandığı ülke Türkiye. İstihdamdaki her 100 bin kişi başına düşen ölüm oranı Avrupa Birliğinde 1,66 iken Türkiye 'de 5,7.

“7,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden olmadı”

Türkiye'de son 22 yılda yaşanan maden faciası, sel, deprem, yangın gibi 24 faciada en az 54 bin 780 vatandaşımız hayatını kaybetti. Japonya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan bugüne geçen 80 yılda yaşanan 56 büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı sadece 32 bin 781.

Dünya üzerinde kayıtlı en büyük depremi 1960 yılında 9,5 şiddetiyle yaşayan Şili gereken dersleri çıkardı, önemli adımlar attı.

Sonuçta ne oldu? Mesela 2015’te 3 dakikadan uzun süren 8,3 büyüklüğündeki Illapel depreminde sadece 13 kişi hayatını kaybetti. 2016’da yaşanan 7,6 büyüklüğündeki Chiloé depreminde hayatını kaybeden olmadı.

“Sorumlulardan hesap sorulmadığı için canlarımızı kaybediyoruz”

Biz kazalar, felaketler nedeniyle ölmüyoruz. Gereken çağdaş önlemler alınmadığı, iş, yapı ve afet güvenliği ihmal edildiği, düzenli, periyodik denetimler yapılmadığı ve hukuk üstün olarak hata yapanları cezalandırmadığı, sorumlulardan hesap sorulmadığı için canlarımızı kaybediyoruz.

Bu ülkede iyi ve güzel yaşamak için de hayatta kalmak için de başımıza kaza ve felaket gelmemesi için de aynı şeye ihtiyacımız var. Akıl ve bilimin yol göstericiliğinde, adaleti üstün tutarak, en iyi yöntemleri hayata geçirmek, her zaman uygulamak."

78 kişinin öldüğü otel faciasında tutuklanan elektrikçinin ifadesi ortaya çıktı78 kişinin öldüğü otel faciasında tutuklanan elektrikçinin ifadesi ortaya çıktıGündem
Kartalkaya'daki otel yangınında 7 tutuklama daha: Tutuklu sayısı 9'a yükseldiKartalkaya'daki otel yangınında 7 tutuklama daha: Tutuklu sayısı 9'a yükseldiGündem
Konya'da çöken binanın enkazından saatler sonra sağ çıktı: İşte kurtarılma anı (Video)Konya'da çöken binanın enkazından saatler sonra sağ çıktı: İşte kurtarılma anı (Video)Gündem

 

Gündem
Adalet Bakanı Tunç'tan Kartalkaya açıklaması: Ucu kime dokursa dokunsun yargı önünde hesap verecek
Bakan Tunç'tan Kartalkaya açıklaması
Yangın dosyası diğer otellerine de sıçradı: Halit Ergül’ün diğer otelinden 11 gözaltı, 4’ü adliyede
Yangın dosyası diğer otellerine de sıçradı: Halit Ergül’ün diğer otelinden 11 gözaltı, 4’ü adliyede
Cevdet Yılmaz: Kentsel dönüşüm siyaset üstü bir mesele olarak görülmeli
Cevdet Yılmaz: Kentsel dönüşüm siyaset üstü bir mesele olarak görülmeli
Konya'da çöken bina: 'Duvara kulağımı verdim ses geliyordu. Zillere bastık'
Konya'da çöken bina: 'Duvara kulağımı verdim ses geliyordu. Zillere bastık'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 50'nin üzerinde oyla kazanacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanacağız
78 kişinin öldüğü otel faciasında tutuklanan elektrikçinin ifadesi ortaya çıktı
78 kişinin öldüğü otel faciasında tutuklanan elektrikçinin ifadesi ortaya çıktı