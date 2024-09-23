İPA Başkanı Gökce: Türkiye, organize suçta Avrupa'da birinci

İPA Başkanı Gökce, Ümraniye'de çatışmada saldırıya uğrayarak şehit düşen polis memuru Şeyda Yılmaz hakkında yaptığı paylaşımda, Türkiye'de artan suç oranlarına dikkat çekti.

Gökce'nin X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde oldu:

"27 yaşında gencecik polisimiz Şeyda Yılmaz'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Yaşanan acı olay Türkiye'de suç oranlarında son yıllarda yaşanan artışın da bir sonucu.

Küresel Organize Suçlar Raporu'na göre Türkiye Avrupa'da birinci, 193 ülke arasında 14'üncü sırada. İnsan ticareti, insan kaçakçılığı, silah kaçakçılığı, eroin ticareti, kokain ticareti, sentetik uyuşturucu ticareti, mali suçlar, yenilenemez kaynakların yasadışı ticareti, uyuşturucu ticareti gibi başlıklarda Avrupa'daki en kötü durumdaki ülkeyiz.

Adalet Bakanlığı verilerine göre kasten öldürme suçlarına ilişkin dosyalar 2015 yılında 100 iken 2023 yılında 142'ye çıktı. Kasten yaralama 120, cinsel saldırı 124, çocukların cinsel istismarı 149, hırsızlık 120, yağma 157, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti tam 173'e ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından 2023 yılında 5 milyon 180 bin 473 dosya karara bağlanırken, 2 milyon 804 bin dosya hakkında "kovuşturmaya yer olmadığı" yönünde karar verildi.

2015 yılında Cumhuriyet Başsavcılıklarında 7 milyon 183 bin dosya görülürken, 2023 yılında dosya sayısı 11 milyon 109 bine çıktı.

2023 yılında Avrupa'da nüfusa göre en fazla mahkum ve tutuklu bulunan ülke Türkiye oldu. Türkiye'de 100 bin kişi içinde 408 mahkum veya tutuklu var. Türkiye'yi 256 mahkum / tutuklu ile Gürcistan, 244 mahkum / tutuklu ile Azerbaycan takip ediyor. Fransa'da 100 bin kişi için mahkum / tutuklu sayısı 106 olurken, Almanya'da sadece 69.

Peki Türkiye'de suç oranı neden artıyor?

Uzmanlar "uzun yargılama sürelerinin kısaltılmasını, suç işleyen ve işlediği sabit olan kişinin muhakkak infazının yapılmasını, üstü kapalı af kanunları ile kişilerde cezasızlık algısı oluşturulmaması"nı ifade ediyor.

Etkin, adil, bağımsız ve tarafsız bir yargıya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var."