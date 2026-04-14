İPA: İstanbul’da iş bulma beklentisi zayıf, tüketim düşüyor
İstanbul Planlama Ajansı’nın mart ayı gündem araştırması sonuçlandı. İstanbulluların yaşam memnuniyetinden, ekonomik beklentilerine kadar birçok konu başlığının yer aldığı araştırmada, iş bulma umuduna da mercek tutuldu. Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 30,2’si yakın dönemde iş bulacağına inanırken, %44,2’si kısa süre içinde iş bulacağına inanmıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından düzenli olarak yayımlanan aylık veri bülteni İstanbul Barometresi kapsamında hazırlanan “Gündem Araştırmaları”nın mart ayı raporu açıklandı. Raporda; İstanbulluların yaşam memnuniyeti, ekonomik beklentileri, günlük deneyimlerine ilişkin veriler yer aldı.
İş bulacağına inananların oranı: %30,2
Araştırmada, öğrencilere ve iş arayan ama bulamadığını belirten katılımcılara “Yakın dönemde iş bulacağınıza inanıyor musunuz?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların %30,2’si yakın zamanda iş bulacağına inanırken, %25,6’sı kararsız olduğunu, %44,2’si ise iş bulacağına inanmadığını belirtti.
Tüketim alışkanlıklarında temkinli dönem
Araştırma sonuçları, tüketim alışkanlıklarında temkinli yaklaşımın devam ettiğini gösterdi. Katılımcıların %55,6’sı son bir ayda dışarıda yeme-içme alışkanlıklarını azalttığını, %48,4’ü ise giyim alışverişinde daha sınırlı harcama yaptığını belirtti. “Hanenizde yeterli gıdaya ulaşma konusunda endişe duydunuz mu?” sorusuna katılımcıların %35,1’i “evet” yanıtını verdi.
Ekonomi, bayram planlarını etkiledi mi?
Araştırma kapsamında Ramazan Bayramı tatiline ilişkin sorular da yöneltildi. Katılımcıların %50,3’ü bayram tatiline ilişkin planlarında herhangi bir değişiklik yapmadığını ifade etti. Genellikle bayram tatillerini İstanbul dışında geçirdiğini belirten katılımcıların %17,7’si ise bu yıl ekonomik sebeplerle şehir dışına çıkamadığını söyledi. Tatil boyunca harcamalarını kıstığını söyleyenlerin oranı da %17,7 oldu.
Sosyal medyada Instagram öne çıkıyor
Araştırma kapsamında sosyal medya kullanım alışkanlıkları da incelendi. Katılımcıların %74,4’ü Instagram kullandığını belirtirken, %28’i X, %26,9’u Facebook ve %16,4’ü TikTok kullandığını ifade etti. Katılımcıların %15,7’si ise hiçbir sosyal medya platformu kullanmadığını söyledi.