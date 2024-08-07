İPA raporu: Türkiye ciddi bir şeffaflık kaybı yaşıyor

İBB’ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın "Şeffaf Toplum İçin Şeffaf Yönetim: Türkiye’nin Şeffaflık Karnesi" başlıklı raporunda, Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün Yolsuzluk Algı Endeksi ve Dünya Bankası'nın Yönetişim Endeksi verileri değerlendirildi.

Raporda, Türkiye’nin ciddi bir şeffaflık kaybı yaşadığı belirtilirken, 2012 yılında 54. sıradan, yıllar içinde gerileyerek 115. Sıraya geldiği vurgulandı.

"Sürekli değiştirilen Kamu İhale Sistemi kamu alımlarında rekabetçi-şeffaf eğilimi yüzde 50'nin de altına düşürmüş durumda. Türkiye son on yılda yolsuzlukla mücadelede 180 ülke içinde 115. sıraya geriledi" denilen raporda, Türkiye’nin 2012 yılında 49, 2013 yılında 50 puan aldığı Yolsuzluk Algı Endeksi puanının 2023 yılında 34 olduğu görüldü.

İfade özgürlüğü alanında ülkenin 2008 yılından bu yana gerilediği belirtilerek şu veriler paylaşıldı:

"Hukukun üstünlüğü söz konusu olduğunda Türkiye 2022 itibariyle tüm ülkelerin yüzde 65'inden daha olumsuz bir hatta kaymış durumda.

Türkiye'de 2018 yılından bu yana vergi harcama raporları yayınlanmıyor. Kamu bankalarının reklam harcamalarındaki devasa artışlar medya finansındaki şeffaflık konusunda soru işaretleri doğuruyor."

İPA Başkanı Dr. Buğra Gökce, raporun sonuçlarını şu şekilde değerlendirdi:

“Türkiye yolsuzlukla mücadelede 180 ülke içinde 115. sırada. Hukukun üstünlüğü açısından Türkiye tüm ülkelerin yüzde 65’inden daha olumsuz bir noktada. Demokrasinin güçlenmesi ve adil kamu yönetimi için hesap verebilirlik, şeffaflık ve hukukun üstünlüğünün çok daha yüksek bir seviyede uygulanması gerekiyor.”