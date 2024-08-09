İPA: Türkiye'de 3,1 milyon Suriyeli geçici koruma altında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı istatistiklerini baz alarak derlediği düzensiz göç istatistiklerine göre, Ağustos 2024 itibarıyla Türkiye'de geçici koruma statüsüne sahip 3 milyon 103 bin 606 Suriyeli bulunuyor. Suriyelilerin 1 milyon 613 bin 657'sini erkekler, 1 milyon 489 bin 949'unu ise kadınlar oluşturuyor.

530 bin 217 Suriyeli İstanbul'da yaşıyor

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre, Türkiye'de 2020 yılında 3 milyon 641 bin 370, 2021 yılında 3 milyon 535 bin 898, 2022 yılında 3 milyon 214 bin 780, 2024 yılı 1 Ağustos itibarıyla ise 3 milyon 103 bin 606 geçici koruma statüsüne sahip Suriyeli bulunduğu görüldü.

16 milyon 186 bin 141 nüfuslu İstanbul'da ise 530 bin 217 Suriyelinin yaşadığı kaydedildi. Kayıtlı Suriyeli nüfusunun İstanbul’da yaşayan toplam kişi sayısına oranı ise yüzde 3,28 oldu.

Toplam 1 milyon 109 bin 25 kişinin ikamet izni bulunuyor

Ağustos 2024 tarihi itibarıyla toplam 1 milyon 109 bin 25 kişinin ikamet izni ile Türkiye’de bulunduğu görüldü. İkamet izni ile Türkiye’de bulunan yabancıların illere göre dağılımında İstanbul 540 bin 969 ile ilk sırada yer aldı. İstanbul’u 127 bin 683 ile Antalya takip etti.

İkamet izni ile Türkiye’de bulunan yabancılar arasında 112 bin 43 kişi ile Türkmenistan vatandaşları ilk sırada yer aldı. Türkmenistan vatandaşlarını 94 bin 44 kişi ile Rusya uyruklu yabancılar takip etti.

Ağustos 2024 itibarıyla Türkiye'de kısa dönem ikamet izni ile bulunan yabancılar arasında ise 68 bin 520 kişi ile Irak uyruklu yabancılar başı çekti. Türkiye'de öğrenci ikamet izni ile bulunan yabancılar arasında 21 bin 249 kişi ile İran uyruklular, aile ikamet izni ile bulunan yabancılar arasında ise 14 bin 228 kişi ile Rusya uyruklu yabancılar birinci sırada yer aldı.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin çoğu Afgan

İPA raporuna göre 2005-2024 yılları arasında Türkiye’de toplam 2 milyon 667 bin 379 düzensiz göçmen yakalandı. Türkiye genelinde 2024 yılının Ocak-Ağustos döneminde ise bu sayı 126 bin 766 oldu.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre en çok kaçak göçmen yakalanan yıl, 10 bin 482 ile 2023 yılı olarak kaydedildi.

2024 yılı Ocak-Ağustos ayları arasındaki dönemde yakalanan düzensiz göçmenlerin uyruklarına göre dağılımına bakıldığında ise 37 bin 452 ile Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler birinci sırada yer aldı. Afganları 27 bin 112 kişi ile Suriye uyruklu düzensiz göçmenler takip etti. Yakalanan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin sayısı 201 bin 437 ile en yüksek seviyeye 2019 yılında ulaştı.