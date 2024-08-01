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İPA'dan deprem raporu: İstanbul'da toplanma alanlarında AVM'ler yükseliyor

İstanbul Planlama Ajansı'nın deprem raporu hakkında açıklama yapan CHP Milletvekili İlgezdi, "İPA tarafından hazırlanan rapor bizlere acı gerçekliği sunuyor. Rapordaki verilere göre, İstanbul’da en az 42 bin 200 kişinin deprem sonrası barınma ihtiyacını karşılayabileceği büyüklükteki toplam alanda, 95 adet 20 bin metrekarenin üstünde AVM bulunuyor. Uzmanların ısrarla uyardığı büyük İstanbul depreminde insanların toplanma alanlarında AVM'ler yükseliyor. Deprem sonrası İstanbul'daki vatandaş nereye sığınacak, AVM'lere mi?" dedi.

Haber Merkezi
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İPA'dan deprem raporu: İstanbul'da toplanma alanlarında AVM'ler yükseliyor
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CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, İstanbul'daki deprem toplanma alanlarının AVM'lere dönüştürülmesi uygulamalarının İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından hazırlanan "Kamusal Alanın Dönüşümü: Alışveriş Merkezlerinin Kentsel Etkileri Üzerine Değerlendirme" raporuna yansıdığını ifade etti.

Uzmanların, İstanbul'daki olası depremle ilgili uyarılarda bulunduğuna işaret eden İlgezdi, şunları kaydetti:

"İPA tarafından hazırlanan rapor bizlere acı gerçekliği sunuyor. Rapordaki verilere göre, İstanbul’da en az 42 bin 200 kişinin deprem sonrası barınma ihtiyacını karşılayabileceği büyüklükteki toplam alanda, 95 adet 20 bin metrekarenin üstünde AVM bulunuyor. Uzmanların ısrarla uyardığı büyük İstanbul depreminde insanların toplanma alanlarında AVM'ler yükseliyor. Deprem sonrası İstanbul'daki vatandaş nereye sığınacak, AVM'lere mi? Devlet yönetmek, halka ölümle daima burun buruna bir yaşam sunmak değil ama, AKP iktidarı bunun bilincinde de değil. Depreme hazırlıksız olduğumuzu, insan canına değil ranta değer verildiğini 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremde şahit olduk. Bugün İstanbul’da yeşil alan adına hiçbir şey kalmamış durumda. Deprem gibi afet durumunda toplanma noktası olarak belirlenmiş yeşil alanlar imara açılmış, betonlaşma ve rant desteklenmiş, doğa ve insan hayatına yüz çevrilmiş. AVMlere değil, yeşil alanlara ihtiyacımız var. İstanbul depremi için bir planınız var mı? Olası bir afet durumunda insanlar nereye, ne koşulda sığınacak."

 

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