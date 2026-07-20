İpsala Gümrük Kapısı'nda rüşvet operasyonu: 20 gümrük memuru gözaltında

Yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütüne mensup olduğu değerlendirilen bir kişinin telefon görüşmeleri ve elde edilen deliller doğrultusunda sabaha karşı operasyon için düğmeye basıldı.

Operasyon çerçevesinde İpsala Gümrük Kapısı'nda görev yapan toplam 20 gümrük memuru gözaltına alındı. Şüphelilerin 11'inin Keşan'da, 9'unun ise İpsala'da bulunan adreslerinde eş zamanlı arama gerçekleştirildi.

Evlerde yapılan aramalarda dijital materyaller ile soruşturmaya ilişkin delillere el konulduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.