  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İpsala Gümrük Kapısı'nda rüşvet operasyonu: 20 gümrük memuru gözaltında
Takip Et

İpsala Gümrük Kapısı'nda rüşvet operasyonu: 20 gümrük memuru gözaltında

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah İpsala Gümrük Kapısı'nda görev yapan gümrük memurlarına yönelik operasyon düzenledi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İpsala Gümrük Kapısı'nda rüşvet operasyonu: 20 gümrük memuru gözaltında
Takip Et

Yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütüne mensup olduğu değerlendirilen bir kişinin telefon görüşmeleri ve elde edilen deliller doğrultusunda sabaha karşı operasyon için düğmeye basıldı.

Operasyon çerçevesinde İpsala Gümrük Kapısı'nda görev yapan toplam 20 gümrük memuru gözaltına alındı. Şüphelilerin 11'inin Keşan'da, 9'unun ise İpsala'da bulunan adreslerinde eş zamanlı arama gerçekleştirildi.

Evlerde yapılan aramalarda dijital materyaller ile soruşturmaya ilişkin delillere el konulduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Meta ve Anthropic 10 milyar dolarlık veri merkezi kuruyorMeta ve Anthropic 10 milyar dolarlık veri merkezi kuruyorŞirket Haberleri
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 20 Temmuz 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 20 Temmuz 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Netflix, Ben Affleck’in yapay zekâ filmcilik girişimi InterPositive’i satın aldıNetflix, Ben Affleck’in yapay zekâ filmcilik girişimi InterPositive’i satın aldıŞirket Haberleri
2026 Dünya Kupası'nda rekor ödül! Hangi ülke ne kadar kazandı? İşte ülke ülke kazanç listesi...2026 Dünya Kupası'nda rekor ödül! Hangi ülke ne kadar kazandı? İşte ülke ülke kazanç listesi...Spor